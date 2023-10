Lazio, Castellanos pedina fondamentale: Taty pronto a ripetersi a Sassuolo

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Taty Castellanos diventa la chiave di volta per la Lazio mentre si prepara a sfidare il Sassuolo. Dopo aver impressionato con un gol e un assist nella partita contro l'Atalanta, il giocatore argentino guiderà l'attacco della squadra capitolina. L'allenatore Sarri sembra aver scelto il tridente offensivo con Felipe Anderson a destra, Castellanos al centro e Zaccagni a sinistra, anche se Immobile è disponibile e pronto a entrare in campo. Taty ha dimostrato di essere più di un semplice vice-bomber, aspirando a un ruolo di primo piano nella squadra.

Dopo il debutto dalla prima minuto contro il Milan, in cui ha faticato, Castellanos ha riscattato se stesso con una prestazione eccezionale contro l'Atalanta. Il suo gol e l'assist a Vecino sono stati cruciali per la vittoria della Lazio. L'argentino cerca ora di ripetersi contro il Sassuolo e ha lavorato duramente durante la pausa per prepararsi al meglio per la sfida. La sua determinazione e il suo impegno sono chiave per i biancocelesti.

Castellanos è stato il primo acquisto dell'estate ed è diventato rapidamente una pedina fondamentale per la squadra. La Lazio ha fatto un investimento significativo su di lui, e il contratto prevede premi per i gol segnati. Il giocatore ha dimostrato il suo spirito combattivo e la sua determinazione in campo, e la squadra conta su di lui per guidarli verso il successo. Riporta così il Corriere dello Sport.