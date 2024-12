Lazio, Castellanos: "Segnare con questa maglia è importante, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il suo gol ha portato in vantaggio la Lazio, prima del pareggio di Morente e del 2-1 di Marusic. Il ritorno al gol del Taty Castellanos è una notizia fondamentale per la squadra di Baroni e una gioia per lo stesso attaccante che, dopo la partita contro il Lecce, è intervenuto in conferenza stampa dal Via del Mare.

Come avete vissuto gli ultimi quattro giorni, vi ho visti prima impauriti e poi nervosi?

"La settimana è stata complicata, dopo la partita contro l'Inter. La squadra ha lavorato bene, sapevamo che sarebbe stata difficile, contro una squadra difficile. L'importante è che la squadra gioca bene, dopo il loro gol abbiamo abbassato un po' la testa, ma la squadra sta bene e ha vinto questa partita. Quelli che sono entrati hanno fatto bene, siamo una squadra complicata per gli avversari"

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Tra le squadre di bassa classifica dove metti il Lecce?

"Loro sono una squadra forte, difficile. Noi dobbiamo migliorare sempre, tutta la partita, ogni settimana".

CLICCA QUI PER IL VIDEO

Il gol ti manca quando non segni?

"Segnare con questa maglia è importante, come essere sempre un attaccante della Lazio. Il gol è sempre benvenuto, ma per me è importante il lavoro che faccio".