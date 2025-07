Lazio | Cataldi resta regista: Sarri dà il via alla sfida con Rovella

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - Non aveva posto e neanche ruolo. Ha ritrovato tutto in una volta Danilo Cataldi. Si è ripreso il mondo che aveva perso, non è la prima volta che ci riesce. C'era solo una maglia disponibile e comunque da conquistare: quella da vice Guendouzi. Mezzala, non più regista. L'unica occasione per tenersi la Lazio. E invece ne è spuntata un'altra, la più insperata. L'assist, riporta Corriere dello Sport, lo sta ricevendo da Sarri, l'allenatore che l'aveva consacrato come regista. Mau, dal primo giorno, l'ha utilizzato come play con Rovella. Ha deciso di spostare Belahyane da mezzala e non ha più cambiato scelta. Cataldi potrebbe addirittura partire titolare nell'amichevole di oggi contro la Primavera, con Guendouzi e Dele-Bashiru, se sarò confermata l'ultima formazione provata.

Da rientrante senza posto a semi-titolare. I registi quest'anno sono due. Il mercato chiuso preclude ogni possibilità di rinforzo, sono i (ri)acquisti a dover garantire risorse. Cataldi è tra queste. La storia con la Lazio è stata spesso sul punto di finire, all'improvviso è ricominciata. È stato così anche questa volta. E ora c'è un nuovo capitolo da vivere. Un Cataldi più esperto, "forgiato" dall'anno vissuto a Firenze. Ora sente nuovamente la fiducia di Sarri e sfrutterà il ritiro per tenersi posto che gli è stato già riconsegnato.

Gioco a uno-due tocchi e aggressività. Sono questi i principi cardine della Lazio sarrista. Sono qualità che hanno sia Rovella che Cataldi. Possono essere una doppia risorsa, un doppio tesoro nell’estate dei non acquisti. La veemenza di Nicolò, il tocco di Danilo. Non sarà facile garantire alternanza nei ruoli considerando il calendario ristretto, senza Europa. Ma Sarri potrà sfruttare meglio i cinque cambi pianificando due Lazio. Una in partenza, una in corsa. Un regista d’avvio, un regista di chiusura.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.