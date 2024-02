Lazio, cena di squadra e doppia seduta: c'è il Milan tra infortuni e recuperi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Cena di squadra (solo staff e giocatori) per allentare la tensione e ricompattare il gruppo, e poi si torna tutti in campo. È terminato il giorno di riposo per la Lazio concesso da Maurizio Sarri: ora, alla vigilia, si tornerà a Formello per una doppia seduta. Davanti c'è il big match con il Milan e il ritorno in Champions contro il Bayern Monaco, come riportato da il Corriere dello Sport.

Sono tanti i grattacapi per il tecnico biancoceleste. Pesa la situazione all'interno dell'infermeria: bisogna fare i conti con diversi acciaccati degli ultimi tempi. Da escludere con ogni probabilità le convocazione di Rovella (pubalgia) e di Patric (può comunque sperare in extremis). Marusic e Isaksen, invece, non preoccupano: entrambi erano usciti a fine primo tempo a Firenze, verranno gestiti e monitorati.

Dovrebbe essere rientrato l'allarme influenza per Provedel, Romagnoli e Casale. Tutti e tre non erano al top né prima né durante il match contro la Fiorentina, la speranza è che rientrino per domani sera. Tornerà comunque Gila dal primo minuto dopo aver scontato un turno di squalifica. Rimangono sotto osservazione, invece, Zaccagni e Vecino, rientrati da pochissimo e con più allenamenti nelle gambe. Per loro è solo questione di tempo prima di ritrovare la giusta condizione.