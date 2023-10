Lazio, CEO Saudi Pro League: "Immobile? Non è mai troppo tardi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha fatto molto discutere l'intervista di Ciro Immobile rilasciata al Messaggero nei giorni scorsi. Uno dei passaggi più importanti è stato quello relativo all'offerta ricevuta in estate dall'Arabia Saudita: "È una soluzione che avevo preso in considerazione quest'estate quando era arrivata qualche offerta, poi però ho deciso di rifiutarla per la Nazionale e la Champions. Dopo un inizio di campionato così, qualche domanda me la sono fatta, specialmente dopo le critiche di alcuni, fortunatamente non tutti, che non hanno visto e apprezzato il gesto ma hanno subito presentato il conto. Questo mi fa male, anzi mi fa vacillare. E ora il mio pensiero non è più lo stesso di luglio. Alcuni giorni, quando ero più giù di morale, ho pensato ‘era meglio se me ne andavo’". Al Festival dello Sport di Trento il CEO della Saudi Pro League Carlo Nohra ha risposto a una domanda sulle parole di Immobile, mantenendo aperta la porta in vista di gennaio. Le sue parole: "Non è mai troppo tardi. La qualità non scomparirà mai. Quello che ci interessa ora è portare la migliore qualità al calcio saudita per fornire un migliore intrattenimento per il calcio saudita, per l'Arabia Saudita, per la popolazione saudita e per condividerlo con il resto del mondo".