Lazio, cercasi vice Immobile: spunta un nome dal Real Madrid

La ricerca del vice Immobile è una delle priorità di casa Lazio. In attesa di capire se il colpo sarà affondato a gennaio o a giugno, secondo la rassegna stampa di Radiosei sarebbe spuntata una nuova pista proveniente addirittura dal Real Madrid. Si tratta di Mariano Diaz attaccante dei galacticos in scadenza a giugno 2023. Il calciatore vuole liberarsi a costo zero e difficilmente prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi a gennaio. Potrebbe essere un gran colpo per il prossimo mercato estivo. È gestito dalla You First che cura gli interessi anche di Luis Alberto, altro calciatore dal futuro incerto. Il suo rapporto non idilliaco con Sarri potrebbe portare ad una partenza già a gennaio, ma al momento non sembrano esserci sul tavolo delle offerte che soddisfino la Lazio.

MARIANO DIAZ - Nato in Spagna nel 1993, l'attaccante di origine dominicane alla soglia dei 30 anni da diverso tempo vive un ruolo da comprimario al Real Madrid. Prima Morata e poi Benzema gli hanno tolto spazio e adesso è in cerca di una squadra che possa rilanciarlo. La Serie A è un campionato che potrebbe stuzzicarlo anche se alla Lazio rischierebbe di nuovo essere una riserva. Dopo l'exploit a Lione nel 2017/2018 con 21 gol e 6 assist in 48 partite è tornato al Real dove aveva fatto la trafila nelle squadre C e B senza però lasciare un segno indelebile. La concorrenza però è alta e anche altri club in Italia sembrano interessati, tra cui Roma, Milan e Inter.