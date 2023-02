Lazio, certezza Provedel: sarà titolare anche in Conference

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ivan Provedel è tornato a fare la voce grossa tra i pali della Lazio. Super prestazione lunedì al Bentegodi condita da almeno due parate mostruose salva risultato, la seconda su Doig in spaccata volante. Sul punto strappato con il Verona c'è anche la sua firma, o meglio i suoi guantoni. Sarri ha provato a ridare un po' di fiducia a Maximiano, ma i risultati in Coppa Italia sono stati pessimi. Provedel va verso la conferma anche in Conference. Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, il mister ha l'idea di affidarsi all'ex portiere dello Spezia anche per le partite europee già a a partire dal doppio confronto con il Cluj in programma tra pochi giorni.