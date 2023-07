Lazio, che dolore! Con D'Amico se ne va una parte di tutti noi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Vincenzino se ne è andato. La Lazio perde un altro dei suoi eroi. Un anno e quattro mesi dopo Pino Wilson, l'altro grande capitano della storia biancoceleste saluta all'età di 69 anni, dopo aver lottato contro una grave malattia. Con D'Amico se ne va una parte di tutti noi, perché lui ha rappresentato l'anima più profonda della lazialità: il giovanissimo talento in grado di imporsi nell'eroica banda del '74, il punto di riferimento di una squadra di giovani nella stagione post calcioscommesse, il trascinatore in un Lazio - Varese che rimarrà per sempre indelebile nella mente di tutti. Dopo la fine della carriera da calciatore Vincenzino aveva prima intrapreso quella di allenatore delle giovanili della Lazio, poi di opinionista tv, non nascondendo mai la sua granitica fede biancoceleste: indimenticabile il suo sorriso in uno Stadio Sprint del 14 maggio 2000.

Il Golden Boy e la banda del '74

Nella Lazio più eroica di sempre D'Amico si affaccia al grande calcio. In una squadra romanzesca, irripetibile, Vincenzino ha il compito più arduo: deve dare qualità, mettere il suo immenso talento al servizio di Giorgio Chinaglia e di tutti gli altri. Sotto l'ala protettiva di Tommaso Maestrelli, a soli 20 anni, D'Amico viene nominato miglior giovane del campionato e con i suoi 2 gol (il secondo dei quali nel derby di ritorno) e le giocate di classe sopraffina contribuisce alla conquista dello Scudetto. La Lazio ha tra le mani un fuoriclasse, con i piedi baciati da Dio, il carattere forgiato in uno degli spogliatoi più controversi della storia del calcio e l'amore viscerale per i colori biancocelesti.

Lazio - Varese, la storia di una vita

Lo Scudetto del '74 sarà il primo e ultimo trofeo della carriera di D'Amico, che tuttavia lascerà un segno indelebile nella storia della Lazio. Dalla fine degli anni '70 fino al 1986 Vincenzino vestirà i panni del trascinatore: la Lazio prima di tutto, il capitano pronto a correre in soccorso nel momento del bisogno. Un solo anno lontano da Roma, al Torino nel 1980-81, poi il ritorno di corsa nella sua squadra del cuore, addirittura in Serie B. In quella stagione, precisamente il 6 giugno 1982, andò in scena una delle pagine più romantiche della storia biancoceleste: penultima giornata del campionato, Lazio invischiata nella lotta per non retrocedere e sotto per 2-0 all'Olimpico contro il Varese; quando il baratro sembra fare capolino, sale in cattedra il trascinatore, colui che ha l'aquila stampata sul cuore; una tripletta di D'Amico vale un'insperata e sofferta salvezza con una giornata d'anticipo. La Lazio scaccia lo spettro, Vincenzino entra di diritto nel Pantheon dei suoi eroi.