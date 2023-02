Lazio, che esordio di Diego Gonzalez: tutte le giocate più belle - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Arrivato a gennaio dal Celaya, impegnato nel Sudamericano con il Paraguay U-20 fino a metà febbraio, ieri Diego Gonzalez ha fatto il suo esordio con la maglia della Lazio. L'ala è subentrata al 46' della sfida tra la Primavera di Sanderra e i pari categoria della Reggina, vinta per 4-0 al Fersini. Gonzalez è stato uno dei protagonisti del match, mettendosi in mostra con giocate di alta classe e servendo palloni decisivi per la realizzazione di due dei quattro gol. Entrato, infatti, sul risultato di 2-0 per i biancocelesti, il paraguaiano ha preso parte a entrambi i gol del secondo tempo, mettendo in mostra anche grande personalità e facilità di adattamento. Di seguito il video, pubblicato dal portale Venus su Twitter, con tutte le giocate più belle di Diego Gonzalez nell'esordio con la Lazio.