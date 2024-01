Lazio, che sorpresa! In Supercoppa ci sarà anche Milinkovic

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tra circa due settimane la Lazio partirà alla volta di Riad per disputare le final four di Supercoppa Italia. La squadra di Maurizio Sarri metterà da parte l'obiettivo rimonta in campionato per provare a centrare il primo trofeo della sua gestione. Ad aprirgli le porte dell'Arabia Saudita e fargli il proprio augurio sarà un volto molto noto a Formello: Sergej Milinkovic-Savic. Trasferitosi in estate nella città araba per vestire la maglia dell'Al Hilal, secondo quanto riporta Il Messaggero, il Sergente osserverà dagli spalti la sfida contro l'Inter, in programma per il 19 gennaio presso l'Al-Awwal Park Stadium. Un piacevole incontro per la squadra e lo staff e che magari potrebbe rappresentare un incentivo in più per spingere i biancocelesti a dare tutto e, magari, alzare al cielo la coppa.