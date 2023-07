Lazio, Ciro-tris alla prima: applausi e divertimento contro l'Auronzo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - La prima amichevole è una passeggiata di salute. L’occasione giusta per sgranchirsi le gambe e permettere ai tifosi (circa 1.000) di inneggiare alla bandiera Immobile: tripletta di Ciro, in campo per 45 minuti, acclamato a ogni tocco, figuriamoci dopo i gol segnati. Il test contro l’Auronzo finisce 16-0 e in realtà il risultato viene sbloccato al 3’ da Hysaj, schierato titolare a sinistra: rimpallo in area e tiro al volo. Segnano un po’ tutti, la resistenza dei dilettanti dura giusto un quarto d’ora. Il muro crolla e il divertimento offensivo è garantito dai colpi del bomberissimo, affiancato nel tridente da Pedro e Zaccagni. Immobile ne fa tre: il 2-0 saltando il portiere Zanella (il migliore tra gli avversari), il 3-0 a porta vuota su assist di Pedro, il 6-0 aprendo il destro, con la specialità della casa. La corte dell’Arabia Saudita si percepisce nelle esultanze e nei cori continui per il capitano: gioia e un po’ di giustificabile apprensione. Nel primo tempo c’è “gloria” anche per Zaccagni e Pedro (doppietta).

DIVERTIMENTO. Sarri all’intervallo li cambia tutti. Era partito con Maximiano in porta; Lazzari, Patric, Romagnoli e Hysaj in difesa; Bertini, Vecino (Marcos Antonio fermo da ieri pomeriggio per un fastidio alla caviglia) e Luis Alberto a centrocampo; davanti il terzetto già citato. Nella ripresa 11 volti diversi. Adamonis tra i pali. Marusic e Fares sulle fasce, Casale e Ruggeri la coppia al centro. Akpa Akpro, Cataldi e Basic in mediana. In attacco Felipe Anderson, Gonzalez e Saná Fernandes. “Soddisfazioni” continue. Fares segna da fuori, Casale di testa su cross di Cataldi, Saná ne fa due (di testa e incrociando il sinistro), poi ecco Gonzalez (tap-in ravvicinato), Akpa Akpro (con la 21 di Milinkovic, buona prova al di là del sacrilegio numerico), Crespi (entrato con Floriani Mussolini nel corso della ripresa) e Basic (doppietta). Al triplice fischio applausi collettivi, soprattutto per Sarri. Il tecnico, insieme a Ciro, rappresenta uno degli appigli per continuare a sognare senza ancora volti nuovi.