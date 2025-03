Lazio, come sta Zaccagni? Le ultime sulle sue condizioni in Nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Nella serata di oggi 20 marzo alle 20.45 l'Italia scenderà in campo a San Siro dove affronterà la Germania per l'andata dei quarti di finale di Nations League. Spalletti ha chiamato i migliori per raggiungere l'obiettivo, ma purtroppo non tutti sono al meglio delle loro condizioni e tra loro c'è anche Mattia Zaccagni.

Il capitano della Lazio ha lavorato a parte negli ultimi giorni avendo dei fastidi fisici, come confermato anche dal ds Fabiani in un'intervista rilasciata ieri a Radio Radio. Adesso, però, è il Messaggero a fare chiarezza sul suo stato fisico: come riporta il quotidiano, Zaccagni ha dolore al pube, ma gli accertamenti hanno escluso il peggio ed è per questo che non è tornato a Roma.

Lo stesso Spalletti ha confermato in conferenza stampa che, come per Cambiaso, c'è il rischio che Zac sia disponibile solo per la partita di ritorno in programma domenica 23 alle 20.45.