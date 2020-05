Lazio, confronto Lotito - squadra: sul tavolo anche la questione stipendi

Un incontro tra Lotito e la squadra, un modo per confrontarsi faccia a faccia e analizzare tematiche che necessitano di essere chiarite: questo quanto avvenuto ieri a Formello nel tardo pomeriggio. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, è stata messa sul tavolo di discussione anche la questione degli stipendi in sospeso. Precisamente, quelli di marzo e aprile. Poi sarà da definire la situazione su quelli di maggio e giugno. Il confronto vis a vis ha permesso di entrare anche nel merito dei numeri. Lotito spera che il campionato possa riniziare quanto prima, anche per dover intervenire il meno possibile sui salari della sua squadra. Difficile per il patron biancoceleste metter mano agli stipendi dei suoi ragazzi, che fino all'ultima giornata di campionato disputato hanno dato per la causa fino all'ultima goccia di sudore, tanto da contendere alla Juventus il primato. Eppure, il coronavirus ha messo in ginocchio il mondo del calcio e costretto le società a prendere decisioni anche drastiche.

SOLUZIONI - Lotito è stato chiaro: se il campionato dovesse ricominciare, il taglio riguarderebbe due mesi di stipendio; se invece la Serie A rimarrà ferma, allora i mesi sarebbero 4. Ancora non è stata definita chiaramente la situazione del prossimo futuro della competizione, quando si avrà un esito in tal senso la Lazio potrà tornare sull'argomento per tirare le somme. Quello andato in scena ieri, dunque, sarebbe solamente il primo round. Nel secondo il dibattito restituirà più risposte. Non resta che aspettare, con la speranza che la stagione possa esser portata a termine.

LAZIO, IL CONFRONTO TRA LOTITO E LA SQUADRA

SERIE A, SI ATTENDONO DECISIONI SU ALLENAMENTI E PARTITE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE