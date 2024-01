Lazio, contatti avviati per il rinnovo di un titolare: i dettagli

Ultime ore di calciomercato. Lazio attiva su due fronti: le operazioni in entrata con la caccia all'esterno offensivo che prosegue e la situazione rinnovi. Come riporta il giornalista Nicolò Schira, sarebbero iniziati i contatti con l'entourage di Provedel per il prolungamento del suo contratto che scade a giugno del 2027. Il portiere guadagna 1milione e 200mila euro bonus compresi ed è normale che speri in un importante ritocco dell'ingaggio viste le prestazioni in campo. L'idea è quella del prolungamento di un anno fino al 2028, ovviamente con l'aumento dello stipendio. Qualche mese fa era arrivato più di qualche sondaggio dalla Premier League, ma la Lazio non si è smossa. Provedel è incedibile ed è pronto a rinnovare.