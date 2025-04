Lazio, contro il Bodo serve l'impresa: quante possibilità ci sono di passare

RASSEGNA STAMPA - Complicato, ma assolutamente non impossibile. La Lazio è chiamata a rimontare il 2-0 dell'andata stasera all'Olimpico contro il Bodo/Glimt, in una gara che significa tantissimo per la stagione biancoceleste. Ci crede la squadra, Baroni e i tifosi, anche se la semifinale di Europa League è un obiettivo che sotto la gestione Lotito non è mai accaduta.

L'ultima volta, come ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport, era ancora Coppa Uefa ed era il 2003, quando Mancini si arrese al Porto di Mourinho. Quella volta ci furono 70mila spettatori, per stasera ne sono previsti oltre 50mila. Opta rivela, dati alla mano, che nel 94% dei casi, in una fase a eliminazione diretta di Europa League, chi ha vinto con due gol di scarto all'andata ha poi passato il turno. Stasera si devono smentire anche le statistiche.

Bisognerà tenere duro e non concedere contropiedi, l'obiettivo primario è non subire gol, altrimenti l'impresa sarà molto più ardua di quanto già non lo sia.