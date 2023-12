Lazio, contro il Genoa chance per Castellanos: il Taty vuole tornare a segnare

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ci sarà il Taty Castellanos a guidare l'attacco per il primo assalto della stagione in Coppa Italia. La Lazio scenderà in campo all'Olimpico nella sfida contro il Genoa per centrare un altro degli obiettivi stagionali. Sarri schiererà l'argentino la cui ultima, e unica, marcatura in stagione risale alla gara contro l'Atalanta. Quella rete, importantissima, sembrava essere l'inizio di un ciclo e invece per ora è rimasto un caso isolato.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la Coppa Italia sarà fondamentale per mettere minuti, per togliersi qualche soddisfazione e anche per riscattare il ko dell'Olimpico di inizio stagione. In campionato e in Champions è mancato l'ultimo guizzo non certo la determinazione con cui Castellanos è entrato in campo.

Ad oggi Ciro Immobile rimane il miglior marcatore della Lazio con 7 reti, seguito da Pedro a 3 e poi da Felipe Anderson, Zaccagni e Castellanos fermi a uno. Questa sera il Taty avrà l'occasione e il dovere di provare a migliorare il suo score.