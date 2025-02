Lazio, contro il Monza un tiro a segno: il dato record sulle conclusioni

RASSEGNA STAMPA - La vittoria dell'Olimpico rilancia i sogni biancocelesti. Cinque gol al Monza e quarto posto riagganciato, Baroni può sorridere. La prestazione è stata una delle migliori della stagione, con i brianzoli assediati per larghi tratti della partita. I biancocelesti hanno anche stabilito un proprio record in questa stagione: infatti, come riferisce il Messaggero, la Lazio ha effettuato 26 tiri in porta nel match contro il Monza e non aveva fatto mai di più in questo torneo. Nel corso del primo tempo, ha tirato 16 volte in porta, non subendone neanche uno.