Lazio, contro l'Inter torna Provedel tra i pali: l'obiettivo è Euro2024

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Nessun dubbio: rientra Provedel in porta. Tudor nella conferenza stampa di presentazione della gara contro l'Inter ha messo subito le cose in chiaro: "Ivan è il primo portiere e a San Siro torna in porta". Tanti ringraziamenti a Christos Mandas, che l'ha sostituito alla grande con 4 clean sheet in 8 partite da titolare con ottime parate.

Adesso però è tempo di tornare alle origini. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il tecnico della Lazio aveva già parlato con l'ex Spezia in privato prima di annunciare a tutti il suo ritorno tra i pali. Non si vede in campo da quello sfortunato Lazio - Udinese dell'11 marzo: si era lanciato in attacco per cercare il gol del pareggio, rimediando solo una brutta distorsione alla caviglia.

Il lungo infortunio, tra l'altro, ha anche condizionato la sua corsa verso gli Europei in Germania. Ora tenterà il tutto per tutto per convincere Spalletti. Con Donnarumma e Vicario già sicuri di un posto, Provedel dovrà vedersela contro Carnesecchi (impegnato con l'Atalanta fino al 2 giugno) e contro Meret per il ruolo da terzo portiere. Proverà a giocarsi le sue carte fino alla fine nella speranza di ottenere una chiamata dal ct.