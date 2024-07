Lazio, controlli per Tavares: il punto sulle condizioni

RASSEGNA STAMPA - La Lazio saluta Auronzo di Cadore e torna a Roma. Tra i punti di domanda, i controlli strumentali di Nuno Tavares. Il portoghese si è fermato nell’amichevole con il Trapani per un problema al flessore sinistro. Fino a questo momento, l'ecografia non ha evidenziato versamenti, con il terzino che si è sottoposto a sedute fisioterapiche.

Come riporta il Corriere dello Sport, oggi sono in programma gli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio. C’è un discreto ottimismo, ma le sensazioni dovranno essere confermate dai controlli odierni. La ripresa a Formello è fissata per giovedì, la rosa si allenerà venerdì mattina, poi partirà per la Germania dove sabato alle 15 affronterà l’Hansa Rostock in amichevole.