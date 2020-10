Lazio, Correa e il furto subito: ecco cosa hanno portato via i ladri

RASSEGNA STAMPA LAZIO - Doppia vittoria per la Lazio che, dopo il Borussia Dortmund, stende anche il Bologna all'Olimpico. In casa biancoceleste, però, c'è chi può non esultare. Si tratta di Joaquin Correa che ha dovuto combattere con una brutta faccenda lontana dai campi di calcio. Sabato sera, al suo ritorno a casa dopo il match con i rossoblù, l'attaccante ha trovato una brutta sorpresa. Alcuni ladri si sono introdotti nella sua abitazione per derubarlo. Il giocatore si è sfogato sui social definendo codardo chi si è macchiato di questo gesto e invitandolo a tornare quando c'è lui in casa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, la polizia sta indagando per quanto successo nella sua casa sita a La Giustiniana. Secondo una prima stima, i ladri avrebbero portato via vestiti, orologi e circa 7 mila euro in contanti. Una macchia importante, non solo dal punto di vista economico, che Correa vuole mettersi subito alle spalle magari già mercoledì in Belgio con una prestazione importante e un gol che ancora manca in queste prime giornate.

