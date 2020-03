Lazio, Correa: “Inzaghi ci tranquillizza. Campionato? Vogliamo concluderlo"

Joaquin Correa, rimasto nella Capitale in questi giorni di quarantena, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. L'argentino si è espresso sullo stop per l'emergenza Coronavirus, sulla ripresa del campionato ed, infine, sulle attività da fare in questi giorni di sospensione degli allenamenti: "Ho i genitori e la fidanzata lontani, è brutto, anche loro sono preoccupati. La mia giornata tipo è sempre uguale, mi alzo presto, organizzo le cose qui a casa, prendo il mate tre o quattro volte al giorno, mi alleno. Al mattino faccio un po’ di tapis roulant, cerco di cucinare qualcosa di diverso ogni giorno. Faccio un po’ di palestra nel pomeriggio, leggo un po’, gioco alla Play Station, mi vedo un po’ di film. Con i miei compagni ci sentiamo sempre, il mister ci tranquillizza. Ogni tanto ci scrive per darci un po’ di calma. Siamo lontani ma anche vicini".

STOP - "Io venivo da un infortunio, ma penso che tutti stavamo bene, anche quelli che non giocavano. La forza del gruppo ha fatto la differenza, adesso dobbiamo concentrarci, allenarci bene e ripartire tutti alla grande. Ripresa? È strano fermarsi quasi due mesi, sarà dura per tutti, è come se inizia una nuova stagione, ci teniamo a fare bene. Pensiamo giornata dopo giornata, speriamo che tutto questo rimanga un brutto ricordo. Vogliamo finire il campionato e divertire i tifosi che sono sempre insieme a noi".

Calciomercato Lazio, Giroud ha rifiutato il rinnovo con il Chelsea

Lazio, un'estate di incertezze: in bilico anche Auronzo e Marienfeld

TORNA ALLA HOMEPAGE