Lazio, Correa: “Niente rovinerà questa stagione, non vedo l’ora di rialzarmi”

La sconfitta dell’Olimpico contro il Milan è ancora presente nella mente dei tifosi e dei giocatori della Lazio. Una sconfitta che ha portato con se la notizia dell’ennesimo infortunio che ha colpito la squadra di Inzaghi. Il Tucu Correa infatti dovrà stare fermo a causa della lesione al legamento collaterale del ginocchio. L’argentino però non vuole perdersi d’animo e ha ben chiaro l’obiettivo. Questo il suo post pubblicato su Instagram: “Niente rovinerà questa fantastica stagione. Ne una brutta sconfitta, ne uno stop che mi terrà fermo per qualche giorno. Non vedo l’ora di rientrare. Non vedo l’ora di rialzarmi”.

