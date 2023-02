Lazio, corsa Champions: Sarri tiene alta la tensione per la Sampdoria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio affronta la Sampdoria all'Olimpico nel posticipo della 24esima giornata di Serie A. Nella corsa Champions che coinvolge anche Inter, Milan, Roma e Atalanta i punti in palio sono importantissimi. Le sconfitte delle squadre di Inzaghi e Gasperini offrono un'occasione molto ghiotta in un caso per ridurre la distanza, in un altro per allungare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Maurizio Sarri per tenere alta l'attenzione ha ricordato il pareggio della gara d'andata, subito da Gabbiadini in pieno recupero dopo aver dominato in lungo e in largo senza chiudere la sfida.

NUMERI - La Lazio cerca anche la continuità di rendimento in campionato. Dall'inizio del 2023 su 8 partite sono stati totalizzati 12 punti per una media di 1,5 a gara. Si registra una flessione rispetto alla prima parte del torneo, quando i biancocelesti portarono a casa 30 punti in 15 partite. L'assenza e il ricondizionamento di Ciro Immobile hanno influito nella prima parte dell'anno, con una diminuzione del numero delle reti segnate: nelle ultime 7 sfide tra campionato e coppe sono 5 i gol realizzati (3 proprio di Immobile, poi Casale e Pedro). Il ritorno a pieno ritmo del capitano lascia ben sperare i tifosi, con Immobile tutto è possibile.