Lazio-Cremonese, a Roma anche il Giro d'Italia: come muoversi nel giorno del decennale

La Lega di Serie A ha comunicato le date e gli orari della 37a giornata, l’ultima che la Lazio giocherà in casa. La sfida con la Cremonese è stata fissata per domenica 28 maggio alle ore 18.00. Quel giorno si celebrerà anche il decennale della vittoria della Coppa Italia, nel derby contro la Roma, datata 26 maggio 2013. La Lazio sta organizzando un evento, invitando tanti dei protagonisti di quello storico successo, soprattutto Senad Lulic, colui che con quel gol al 71’ ha scritto un’indelebile pagina di storia. La data fissata dalla Lega di Serie A, però, impone anche delle riflessioni. Lo stesso giorno, infatti, domenica 28 maggio, a Roma si correrà l’ultima tappa del Giro d’Italia, con un percorso che coinvolgerà diversi quadranti della Capitale: Eur, Ostia, centro storico, Borgo Pio, sfiorando anche il quartiere Prati e paralizzando diverse arterie come Cristoforo Colombo e Lungotevere. Previste infatti chiusure già dalla mattinata e nel pomeriggio con la tappa del Giro che partirà intorno alle 15 e si concluderà poi alle 18.30 in via dei Fori Imperiali con conseguente cerimonia di premiazione del vincitore in maglia rosa e di chi aggiudicherà le varie maglie delle varie specialità (miglior scalatore, miglior velocista, miglior giovane, ndr). Insomma, sarà una giornata campale per il traffico in città, con tante unità delle forze dell’ordine e della polizia municipale che saranno impegnate a gestire Giro e partita. Per questo, dalla società, trapela l’invito ai tifosi biancocelesti a recarsi all’Olimpico con ampio anticipo, per non perdersi gli eventi in programma. È pur vero, però, che si poteva fare di più per venire incontro al popolo Laziale in una giornata del genere…