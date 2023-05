Lazio - Cremonese, che risposta dei tifosi! Il dato aggiornato sui biglietti

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - Superata quota 25mila biglietti venduti e gli spettatori sfiorano i 52mila. Continua a crescere il dato per Lazio - Cremonese. Il popolo biancoceleste vuole spingere i ragazzi di Sarri e, sentenza Juve permettendo, vuole festeggiare l'accesso alla prossima Champions League sul campo per i propri meriti.

I tifosi biancocelesti non sono più nella pelle per Lazio-Cremonese di domenica prossima (calcio d'inizio alle ore 18:00). C'è voglia di far festa e di concludere la stagione nel migliore dei modi. Inoltre sarà l'occasione per salutare alcuni degli eroi del 26 maggio 2013 e di omaggiare Radu che appenderà ufficialmente le scarpette al chiodo. Per tutte queste ragioni la risposta dei tifosi al momento è piuttosto importante. La società infatti ha annunciato che è stata superata quota 50.000 spettatori di cui oltre 26.000 sono abbonati e che sarà interamente aperta la Curva Sud in modo tale da consentire anche a chi ancora non ha fatto il biglietto di avere un'opzione in più. Da non escludere la possibilità che si possa concedere anche il settore ospiti con conseguente spostamento dei tifosi della Cremonese in Tribuna Monte Mario. Insomma, l'entusiasmo è alle stelle in casa Lazio.