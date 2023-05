Lazio - Cremonese, è corsa ai biglietti: il dato aggiornato

L'ultima partita della stagione potrebbe sancire la matematica qualificazione della Lazio alla prossima Champions League, anche se la penalizzazione della Juventus ha di fatto già promosso le aquile. I ragazzi di Sarri, però, non vogliono fare calcoli e vogliono centrare anche il secondo posto. Per questo ci sarà bisogno di dare tutto. Immobile e compagni potranno contare anche sul pubblico delle grandissime occasioni. La decisione del Gos di aprire anche il distinto sud ovest per i tifosi biancocelesti ha portato a una vera corsa al biglietto. I posti disponibili sono stati polverizzati in poche ore e al momento restano un centinaio di seggiolini vuoti. Stesso discorso anche per la Tevere e la Monte Mario. Tra abbonati e biglietti venduti al momento si è superata quota 63200, ma il numero è destinato a salire nelle prossime ore. Non solo Lazio - Cremonese visto che si celebrerà il decennale del 26 maggio 2013 e sarà anche l'ultima gara all'Olimpico di Stefan Radu dopo oltre 15 anni di Lazio. Il popolo biancoceleste ha risposto presente