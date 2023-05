Lazio - Cremonese, la decisione sull'apertura del settore ospiti

Cresce l'attesa e la voglia di partecipare a quella che domenica sarà una grandissima festa per il popolo laziale. Sold out allo stadio Olimpico in vista dell'ultimo match della squadra di Sarri in casa contro la Cremonese e non solo. La stessa giornata sancirà infatti l'ultima presenza di Radu con l'aquila sul petto e poi si festeggerà anche il decennale del 26 maggio.

Insomma una quantità di eventi che ha fatto esaurire i biglietti a disposizione. Vista la grande richiesta la società sta facendo di tutto per cercare di spostare i tifosi della Cremonese, circa un centinaio, dal settore ospiti alla tribuna Montemario così da poter aprire anche la Curva Sud ai supporter biancocelesti. Per ora il Gos ha dato parere negativo sulla questione, chi ha acquistato un tagliando per il settore ospiti sarà trasferito in Maestrelli, ma non è da escludere che nelle prossime ore non ci siano delle novità.