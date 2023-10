Lazio, critiche messe a tacere: Sarri è in attivo rispetto a un anno fa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non è stato un avvio di stagione semplice per la terza Lazio targata Maurizio Sarri. La partenza di un pilastro come Milinkovic, tanti nuovi innesti da integrare negli schemi e un calendario molto complicato. Eppure la squadra ne è uscita alla grande, come solo lei sa fare. Nonostante la pioggia di critiche che sono arrivate, infatti, il bilancio rispetto all'anno scorso è positivo. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio ha migliorato i propri dati statistici nel confronto delle sfide giocate finora con lo scorso anno. Sarri è in attivo con quattro punti in più. Con Torino e Atalanta erano arrivate due sconfitte beffarde all'Olimpico, quest'anno invece due belle vittorie. Contro il Monza, invece, la "vecchia" Lazio vinse 1-0 grazie a Romero, mentre quest'anno ha dovuto accontentarsi di un punto. Poi le stesse sconfitte con Milan, Juve e Lecce e la vittoria importante al Maradona. A tutto questo va aggiunto anche un percorso sin qui positivo in Champions League che vede i biancocelesti al primo posto nel girone a pari merito con l'Atletico Madrid.