Lazio, Curva Nord chiusa: la mossa della società per tutelare gli innocenti

RASSEGNA STAMPA - Circa mille, come si evince dal comunicato del Giudice Sportivo, sono i tifosi della Lazio colpevoli di aver intonato ululati razzisti verso Umtiti e Banda. Eppure ne verranno puniti circa 7mila con la chiusura della Curva Nord nel prossimo turno di campionato (l'8 si gioca in casa contro l'Empoli). Nel settore ospiti del Via del Mare ci sarebbero potuti essere tifosi che non risiedono regolarmente in curva. Sarebbe giusto che il Lecce e le forze dell'ordine, tramite i tagliandi dell'evento, identificassero i colpevoli: in tal caso niente e nessuno li salverebbe dal Daspo. La società biancoceleste si sente parte lesa e per questo, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha scelto il ricorso d'urgenza, tra oggi e domani la discussione. La speranza è che la pena venga sostituita con la chiusura del settore ospiti nella prossima trasferta. Con il comunicato ufficiale il club ha espresso pubblicamente la sua posizione contraria verso certi atteggiamenti, ma vuole tutelare i tifosi innocenti.