Lazio, da alleato a nemico: la rimonta è remoto ricordo. Ma in negativo...

Nella prima stagione dell'era Sarri la rimonta è stato un prezioso alleato. Ora i biancocelesti quando subiscono gol sembrano paralizzati...

Una Lazio a due facce: bella e vincente nelle coppe, impacciata e traballante in campionato. Si spiega così la differenza di posizioni per i biancocelesti. Un po' quello che era successo nella passata stagione dove però le cose andavano bene in Serie A e molto male nelle coppe. Un dato che va sottolineato sono i tanti punti persi da situazione di vantaggio. Un po' una cattiva abitudine che ha accompagnato la squadra di Sarri negli ultimi due anni. La Lazio è molto brava a sbloccare i match e ad andare in vantaggio, ma è un po' meno brava a conservare la vittoria. Quando subisce gol, poi, è come se si appannasse e andasse in confusione. Per assurdo è come se i tanti clean sheet abbiano abituato i biancocelesti a non subire mai gol e quando accade non sanno come voltare pagina. E' come se Immobile e compagni si paralizzassero e non riuscissero più a ritrovare sé stessi. Ma non è stato sempre così.

La rimonta era stata una delle caratteristiche della prima Lazio di Sarri, andata tante volte sotto ma capace poi di recuperare e ribaltare il risultato. Empoli, Inter e Spezia sono solo alcune delle vittorie inseguite con tenacia e portate a casa dopo essere andati in svantaggio. Sono stati ben 19 i punti portati a casa dopo essere andati sotto. Un bottino niente male e in attivo con i 12 punti persi da situazione di vantaggio.

Diverso l'andamento nelle ultime due stagioni dove i biancocelesti hanno faticato quando sono andati sotto. Le uniche due rimonte effettuate riguardano la passata stagione con la vittoria della prima giornata contro il Bologna per 2-1 e il pareggio in extremis contro il Lecce di maggio. Un misero bottino di 4 punti in 53 partite è un po' troppo poco per una squadra come la Lazio. Tanto più che nessun punto è arrivato in questo campionato. Ribadendo che la statistica riguarda solo la Serie A, per il saldo negativo, invece, l'elenco è infinito. Ben 22 punti persi da situazione di vantaggio nella passata stagione e 10 in questo primo scorcio. Numeri e statistiche che andranno studiate e analizzate per capire cosa ci sia alla base di questa tossica, incredibile e sbagliata abitudine. Nello specchietto che segue tutti i numeri di punti guadagnat da situazione di svantaggio e persi da situazione di vantaggio nell'era Sarri.

PUNTI GUADAGNATI DA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

STAGIONE 2021/22 - 19

STAGIONE 2022/23 - 4

STAGIONE 2023/24 - 0

PUNTI PERSI DA SITUAZIONE DI VANTAGGIO

STAGIONE 2021/22 - 12

STAGIONE 2022/23 - 22

STAGIONE 2023/24 - 10