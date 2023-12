Lazio, da epurato a titolare: Sarri punta tutto su Vecino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il mondo del calcio è un mondo che va veloce e per questo quello che era certezza solo qualche giorno fa ora può non esserlo più. Esattamente questo è accaduto a Matias Vecino che dopo la gara contro il Cagliari aveva assunto atteggiamenti sbagliati e per questo non era rientrato nei convocati in vista della gara di Coppa Italia contro il Genoa.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport mercoledì nella sfida importantissima di Champions contro l'Atletico Madrid Vecino tornerà titolare, in mezzo al campo a guidare la mediana. La questione in casa Lazio è rientrata dopo le scuse del giocatore che in extremis è stato inserito nella lista dei convocati in vista della trasferta di Verona.

Sarri non potrà fare a meno della sua esperienza internazionale nelle gare europee considerano che i biancocelesti si giocano il primo posto nel girone, che vuol dire un sorteggio più benevolo agli ottavi.