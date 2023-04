Lazio, da incubo di Coppa a (possibile) acquisto: il nuovo obiettivo di mercato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - La Lazio lo conosce bene. Perché è stato soprattutto lui a buttarla fuori dall'Europa qualche settimana fa. Uno sgarbo che Jesper Karlsson potrebbe cancellare, rimpiazzandolo con tante gioie da dispensare ai tifosi della Lazio. Sì, perché, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club l'avrebbe messo nel mirino e sarebbe impegnato a provare a portarlo a Formello per la prossima stagione. Il suo nome figura da tempo nella lista dei possibili rinforzi per il reparto avanzato di Sarri e, dopo il contatto diretto delle settimane scorse in Conference, l'interesse sarebbe aumentato in maniera esponenziale. Visto da vicino, il calciatore ha confermato tutto quello che di buono già si sapeva sul suo conto. Migliore sia all'andata che al ritorno del doppio confronto tra Lazio e AZ Alkmaar, ha inciso in maniera decisiva su entrambe le vittorie. Un momento magico che Karlsson ha prolungato in nazionale, realizzando il suo primo gol con la maglia della Svezia.

Soprattutto se dovesse essere centrato il traguardo Champions, alla Lazio servirebbero quattro esterni offensivi intercambiabili. In questo senso, Karlsson sarebbe l'alternativa ideale a Zaccagni. Portarlo in biancoceleste non è per nulla facile. Le ultime prestazioni hanno attirato su di lui le attenzioni di molti club, e il costo del cartellino è lievitato. L'AZ lo acquistò tre anni fa per due milioni e mezzo, ora ne chiede una ventina per cederlo. Il Benfica lo segue con interesse, e anche la Fiorentina sarebbe un'interessantissima spettatrice. Più agevole il discorso ingaggio, la cui procura è affidata alla WSA di Alessandro Lucci: all'AZ Karlsson ha uno stipendio di 700 mila euro più bonus.

