Lazio, da Lotito a Sarri passando per la squadra: i motivi della crisi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è nel pieno di una profonda crisi: di risultati, di gioco, di personalità che sta portando l'ambiente biancoceleste a sfaldarsi. Dopo il brutto ko di Bergamo i tifosi si sono fatti sentire a suon di striscioni appesi a Formello in cui hanno puntato il dito contro il presidente Lotito coinvolgendo per la prima volta anche il tecnico Maurizio Sarri 'colpevole' di aver avallato le non-scelte di mercato di gennaio. Il patron è furioso ma non ha nessuna intenzione di esonerare il tecnico.

Come riportato dall'edizione odierna de il Messaggero il morale è sotto ai piedi: Lotito non ha speso nel mercato di gennaio ma ricorda quanto fatto in estate, allenatore e giocatori sono abbattuti con questi ultimi considerati comunque i maggiori responsabili di quanto si vede in campo anche se, gli stessi, si sentono deresponsabilizzati da errori del presidente e del tecnico tra rinnovi, premi congelati e un gioco monotono.

Quindi si naviga a vista: ipotesi ritiro scartata e squadra a cui oggi è stato confermato il giorno di riposo. La Lazio adesso sarà chiamata alla sfida contro il Cagliari, poi ci sarà la Champions contro il Bayern Monaco e ancora tre scontri diretti contro Bologna, Torino e Fiorentina. Vietato mollare.