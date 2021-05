Lazio, da Maksimovic a Lykogiannis: tutti i nomi del mercato

Sarà un'estate importante quella in arrivo in casa Lazio. La priorità è quella di capire se sarà Inzaghi o meno a sedere sulla panchina anche per la prossima stagione ma allo stesso tempo la società sta già sondando il terreno per trovare i profili giusti per rinforzare la rosa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei più di un nome è già sul taccuino del direttore sportivo Tare. Il primo, per la difesa, sembra essere quello di Nikola Maksimovic accostato alla Lazio già nel mercato invernale. Il serbo è in scadenza di contratto e sarebbe un ottimo elemento per rinforzare il reparto arretrato che come titolari vede solo Acerbi, Luiz Felipe e Radu al quale verrà rinnovato il contratto per un'altra stagione.

Riflessioni in corso anche con il ds del Cagliari Capozucca: Cragno e Nandez sono due profili che interessano e non poco ma sono anche due giocatori molto costosi. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere operato uno scambio tra Fares e Lykogiannis. Il greco viene da un'ottima stagione: 30 presenze e 4 reti e l'algerino ritroverebbe l'ex allenatore ai tempi della Spal Semplici. Occhi anche in casa Crotone per Simy e Messias: il primo potrebbe arrivare con una possibile partenza di Muriqi, che Tare vorrebbe confermare, o di Caicedo in scadenza nel 2022. Il secondo invece potrebbe ricoprire il ruolo di Parolo.