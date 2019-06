Lazio, da Miami a Milano Marittima: tutte le mete dei giocatori in vacanza

La Lazio si gode le meritate vacanze, in attesa di rimettersi in moto e iniziare la preparazione della prossima stagione - orientativamente, le visite mediche scatteranno l'8 luglio. A parte Bastos, impegnato con la Nazionale angolana in Coppa d'Africa, i giocatori biancocelesti hanno rotto le righe riempendo le proprie giornate di sole, mare e relax. Dalle spiagge paradisiache delle Maldive - scelte da Romulo e da Caicedo, prima della tappa a Dubai - al viaggio on the road di Silvio Proto negli Stati Uniti: i laziali ricaricano le batterie insieme alla famiglia o agli amici, prima di riprendere il lavoro sul campo. Milinkovic Savic sceglie le isole più in delle Baleari: dopo Formentera, oggi il centrocampista biancoceleste si è fotografato a Ibiza. Restano nei paraggi Ciro Immobile e Francesco Acerbi: il primo si gode il mare della Sardegna, il secondo quello di Milano Marittima. Meta piuttosto gettonata dai laziali anche Miami: sia Patric che Durmisi sono stati avvistati nella città della Florida. Valon Berisha, nei giorni scorsi, si è fatto immortalare in piscina a Maiorca, mentre Thomas Strakosha si trovava in Grecia in compagnia del fratello. Wallace torna in patria, così come anche Lucas Leiva e Luiz Felipe hanno colto l'occasione per fare un salto a casa, in Brasile. Dopo New York, invece, Simone Inzaghi e la moglie, Gaia Lucariello, sono volati alle Bahamas. Mare anche per Luis Alberto: dopo aver partecipato alla fiera della sua città natale, San José del Valle, e dopo Formentera, lo spagnolo ha indossato il costume da bagno ed è sceso in spiaggia. Continua il meritato riposo per tutti. Prima di tornare a correre sul campo.

Pubblicato il 17/06 alle 17:15