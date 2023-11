Lazio, da Sarri a Scaloni: il Taty Castellanos conquista tutti

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Piano piano si sta prendendo la Lazio a suon di titolarità e prestazioni convincenti. Il Taty Castellanos è ormai uno dei titolari di Maurizio Sarri, convinto sempre di più dalle recenti uscite dell'argentino in campionato e anche in Champions League. Ora aspetta di farsi apprezzare anche in patria: il ct Scaloni l'ha inserito nella lista dei preconvocati per i prossimi impegni della Nazionale argentina. Un grande riconoscimento per il classe 1998 che spera di essere presente anche nella lista definitiva dopo il derby di novembre. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Se dovesse essere confermata la sua convocazione, il Taty affronterebbe un tour de force di grande prestigio. Prima il derby, il 12 novembre, poi la sfide per le qualificazioni al prossimo Mondiale contro l'Uruguay il 17 e contro il Brasile il 22. Attualmente la Nazionale di Scaloni si trova prima a +5 sulle altre con 4 vittorie in 4 partite. La chiamata del numero 19 biancoceleste non sarebbe roba da poco.

Scaloni è stato convinto dalle ultime prestazioni di Castellanos, che tanto bene ha fatto contro Celtic, Atalanta, Sassuolo e anche Feyenoord, da subentrato. Grazie agli acciacchi di Immobile, il numero 19 ha trovato continuità arrivando a giocare contro la Fiorentina la sua quarta partita di fila dall'inizio del campionato. Attualmente con la maglia dell'Argentina ha solo 6 presenze con l'Under 23 (qualificazioni olimpiche 2020). Come lui, sperano di tornare in Nazionale anche Kamada e Guendouzi, rimasti a Formello nell'ultima sosta di ottobre.