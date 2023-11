Lazio, da Zaccagni a Vecino: la situazione degli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La pausa arriva al momento giusto per la Lazio che in queste due settimane di stop potrà recuperare alcuni giocatori fondamentali. Marusic e Vecino sono usciti ammaccati dal derby e Zaccagni ha saltato la stracittadina ed è ancora in convalescenza. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport Sarri dovrà valutare le loro condizione per capire chi impiegare a Salerno.

Marusic e Vecino non raggiungeranno le loro Nazionali e rimarranno a Formello per curarsi e per lavorare insieme alla squadra con la ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì. Lo stesso vale per Ciro Immobile che sfrutterà questi giorni per migliorare ancor di più il suo stato di forma. Difficile vedere Zaccagni contro la Salernitana, molto più probabile invece la convocazione per la gara importante contro il Celtic.

Se invece Vecino dovesse rimettersi potrà prendere il posto di Luis Alberto squalificato. Poco spazio ancora per Kamada che sarà impegnato con la Nazionale e tornerà nella giornata di mercoledì.