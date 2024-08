Lazio, dal cambio modulo al nodo centrocampo per Baroni. E Cataldi...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Baroni nel suo progetto targato Lazio ha puntato molto sulla mobilità del centrocampo. Il tecnico infatti, se prima è partito col 4-2-3-1, la Lazio ha però dimostrato di trovarsi più a suo agio con il 4-3-3. In questo senso, come affermato più volte dall'allenatore, Dele Bashiru deve capire il calcio italiano e come legare il gioco. Castrovilli, chiamato a prendere il posto di Luis Alberto, ha bisogno di tempo per tornare al top della condizione, entrambi possono muoversi anche da interni.

Come riporta il Corriere dello Sport, ora il vero nodo da sciogliere è quello legato alla regia dove l'unico interprete classico è Danilo Cataldi. A Formello sono convinti possa essere la sua stagione, ci sono stati dei colloqui, si è rasserenato dopo il caso per la mancata assegnazione della fascia di capitano. Vecino invece è il centrocampista più duttile, un punto fermo della Lazio. Ha un contratto in scadenza nel 2025 ma non manifesta l’intenzione di muoversi. Sa fare tutto, dallo schermo davanti alla difesa, all’interno a due oppure a tre. Guendouzi, anche sotto la gestione di Baroni sta dimostrando di funzionare meglio in un centrocampo a tre. Insieme a Cataldi e Vecino, i tre rappresentano i favoriti per l’esordio di domenica all’Olimpico contro il Venezia. Fisicità, dinamicità e pressione feroce: punti chiave della serata.