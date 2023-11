Lazio, dalla Nazionale mancata al lavoro a Formello: Immobile è pronto a ripartire

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo la delusione della mancata chiamata in Nazionale, Immobile si rituffa nel mondo Lazio. 'Non tutto il male viene per nuocere', ha fatto capire Sarri dopo il derby. Meglio così, forse: il capitano vede il bicchiere mezzo pieno e ha ripreso a lavorare al massimo a Formello per ritrovare la forma migliore. Non è stato facile, certamente, dal punto di vista emotivo, ma il numero 17, dopo il gol al Feyenoord e i 90 minuti contro la Roma, è sulla strada giusta per tornare a fare bene come una volta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Da quando è alla Lazio, non gli era mai capitato di segnare così poco a inizio stagione. Solo 3 reti nelle prime 12 partite di campionato: anche nelle sue due 'peggiori' annate, la scorsa e quella 2018/19, era già, rispettivamente, a quota 6 e 8 gol. È anche vero che ora in squadra ha un serio concorrente per il posto da titolare, ma Immobile sente ancora di poter tornare ai livelli che gli spettano, ovvero quelli della Scarpa d'Oro e del quattro volte capocannoniere della Serie A.

La mancata convocazione, quindi, può essere vista come un'occasione. Ha più tempo per allenarsi con calma al centro sportivo di Formello, affinando l'intesa con i suoi compagni e scongiurando qualsiasi tipo di problema fisico. Testa bassa e lavorare, è questa la chiave di Immobile, che è pronto a ricostruirsi il suo percorso con la Lazio.