Lazio del '74, presentate medaglia e francobollo: il discorso di Lotito - FOTO&VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Prima del fischio d'inizio di Lazio - Empoli, presso la sala stampa dell'Olimpico sono stati presentati il francobollo e la medaglia in argento vivo in onore dello scudetto del '74. Il tutto è stato organizzato dalla Lazio con il supporto dell'Istituto Poligrafico e Zeccaa dello Stato. Saranno disponibili 1974 pezzi. Il presidente Lotito ne ha approfittato per rilasciare alcune dichiarazioni sull'iniziativa: "Vorrei far sì che questo club ripercorra e segua la stessa filosofia di quella squadra, sempre volta verso gli altri. Sono esempi che rimarranno indelebili, non solo nella storia sportiva ma in quella della nostra società. Dovevano combattere non solo per il risultato, ma per tutta la gente che li seguiva. Queste iniziative rappresentano un elemento importante, di unità e di forza del club. Sto cercando di inculcare all’interno della squadra questa mentalità. Si vince per tutta la gente che è stata meno fortunata e che, tramite voi, è in grado di ritrovare un sorriso nel corso della giornata".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

"La Lazio Women ha vinto il campionato, ringrazio mio figlio che segue con passione autentica questo progetto. La Primavera ha vinto 4-3 contro l’Inter, prima in classifica, ci giochiamo i playoff per lo scudetto. Significa che il sistema sta cambiando, che le persone credono in quello che fanno ma soprattutto che hanno l’orgoglio dell’appartenenza. Non dobbiamo dimenticare che la Lazio è la prima squadra della Capitale, non solo dal punto di vista anagrafico ma per i valori che incarna".

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRIA A FINE ARTICOLO

Lazio del '74, ecco il francobollo e la medaglia in onore dello scudetto (VIDEO)

TORNA ALLA HOMEPAGE