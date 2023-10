Lazio, Dell’Anna: "Questo Celtic si può battere, vi dico come..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Poche ore a Celtic-Lazio e adrenalina palpabile. In merito a ciò, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Enrico Dell’Anna, firma di rilievo de Il Calcio Scozzese.

Che tipo di Celtic si troverà di fronte la Lazio?

“Il Celtic è una squadra molto dinamica, questo è dovuto alla poca fisicità. Diversi giocatori sono giapponesi, non dotati quindi di grossa stazza. Questo fa di loro una squadra con un buon ritmo e buona intensità, però soffrono terribilmente sui calci d'angolo a sfavore. A livello tecnico, il Celtic in Scozia non ha rivali e domina costantemente le partite. In Europa è un po' differente, visto che si alza il tasso tecnico degli avversari e questo comporta un rendimento deludente, vedi i due punti nel girone di Champions dell'anno scorso in un gruppo con Shakhtar e Lipsia, non propriamente due squadroni. Gli Hoops giocano speculari alla Lazio, 4-3-3, con gli esterni alti che giocano molto alti e con un buon possesso palla”.

Sotto quali aspetti gli scozzesi potrebbero insidiare la squadra di Sarri?

“Considerando la doppia sfida, possono insidiare la Lazio, soprattutto nella partita di stasera dove avranno dalla loro parte anche il pubblico”.

I giocatori del Celtic cui la Lazio dovrà prestare maggiore attenzione?

“I giocatori più importanti sono sostanzialmente quattro: l'attaccante giapponese Kyogo Furuhashi, la mezz'ala inglese/danese Matt O'Riley, il capitano mediano Callum McGregor e il portiere Joe Hart. Mi aspetto una partita con il Celtic molto aggressivo che va al recupero palla alto e con la Lazio che può andare in difficoltà sotto questo aspetto. La Lazio però può fare risultato se riuscirà a replicare la bella prestazione nella gara di esordio contro l'Atletico Madrid”.