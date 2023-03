Lazio, derby e AZ Alkmaar: il dato aggiornato sulla vendita dei tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, ha fatto il punto sui tagliandi venduti per le prossime sfide della Lazio. Questi gli aggiornamenti: "Bologna lo sappiamo, settore ospiti esaurito. Al momento non c’è ulteriore disponibilità. Per il derby, da oggi sono stati messi in vendita i posti degli aquilotti, sia in Curva Nord sia in Distinti, credo che andranno bruciati in pochi minuti ed è iniziata anche la vendita da parte della Roma. Vedremo in quanto tempo andrà esaurita per anticipare la nostra vendita della Tevere, che partirà dall’8 e sarà riservata ai possessori delle fidelity card e agli abbonati della Lazio che potranno acquistare fino a quattro biglietti. Per la Monte Mario è già partita la vendita ed è libera. Per il derby abbiamo raggiunto 15000 biglietti venduti e sarà attivato BusInsieme come per l’AZ Alkmaar”

AZ ALKMAAR - “Ci siamo avvicinando agli 8000 venduti, ricordiamo la promozione per gli abbonati. Con il codice della tessera legata all'abbonamento, possono accedere alla vendita dei biglietti e comprarli fino a un massimo di quattro a un prezzo favorevole. Possono acquistare biglietti per loro e per altre persone, il numero si può ridurre e dipende da quanti biglietti ha comprato l’abbonato. La promo non è una prelazione sul posto, ma vale su qualsiasi settore”

BOLOGNA - “Non c’è più l’obbligo della 1900. Il settore è già esaurito, non sappiamo se verranno messi a disposizione altri posti. Dipende dalla squadra ospitante”

