Lazio, Dia a segno sette volte su sette: che numeri per l'attaccante!

RASSEGNA STAMPA - L'impatto di Boulaye Dia in questa stagione è stato mozzafiato. Cinque gol in sei partite con la maglia della Lazio sono i numeri di un calciatore che sta vivendo un momento di forma inaspettatamente eccezionale. Eppure, qualche segnale era già arrivato prima ancora che si trasferisse nella Capitale. Mentre, infatti, i biancocelesti e la Salernitana erano in trattativa per il suo trasferimento, Dia scendeva in campo con la casacca granata in occasione della partita di Coppa Italia contro lo Spezia. Con tutto il suo pubblico contro, tra insulti e fischi per un rapporto ormai deterioratosi, il futuro attaccante della Lazio ha realizzato i primi due gol della sua stagione (servendo anche un assist) che, se sommati a quelli realizzati fino ad ora fanno salire il conteggio totale a ben 7 realizzazioni, in 7 partire giocate. Non male per un inizio di stagione, non male per l'apertura di una nuova parentesi della sua carriera.

Pubblicato 30.09