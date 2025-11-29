Lazio, Dia e le gare prima della Coppa d'Africa: le parole a LSC
A poco meno di un'ora dal fischio d'inizio della sfida di San Siro tra Milan e Lazio l'attaccante biancoceleste Dia ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: "Servirà una Lazio concentrata durante tutta la gara. L'abbiamo preparata bene dobbiamo solo fare la nostra gara con mentalità e personalità".
"Gol annullato contro il Lecce? Per me non era fallo ma è già passato siamo concertati per questa sera".
Infine sulla convocazione in Coppa d'Africa: "Ci sarò questa sera e in Coppa Italia, ho ancora una gara penso, devo aspettare la lista per attendere la conferma".
