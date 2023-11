Lazio, direzione Salerno: Sarri prepara quattro mosse di formazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sosta nazionali conclusa, se ne riparlerà a marzo. Riecco il campionato. Dopo due settimane di stop, la Lazio torna in campo sabato alle 15 nella gara che apre la tredicesima giornata di Serie A. Biancocelesti ospiti a Salerno contro l'ultima in classifica allenata da Inzaghi e ancora a caccia della prima vittoria stagionale.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sarri prepara quattro mosse di formazione per continuare il proprio cammino e tornare ad affacciarsi in zona Europa. Il ritardo in classifica c'è e va colmato, l'obiettivo è anche quello di tornare al successo dopo il pareggio a reti bianche nel derby. La prima decisione del Comandante è abbastanza obbligata. Dovrebbe esserci Kamada, fresco di gol con il suo Giappone, dal 1' al posto dello squalificato Luis Alberto.

In cabina di regia è ballottaggio aperto tra Rovella e Cataldi, con quest'ultimo leggermente in vantaggio. Dovrebbe essere il centrocampista romano ad affiancare la coppia di mezzali Kamada-Guendouzi. La sorpresa riguarda Isaksen che potrebbe avere finalmente una chance dall'inizio. Il danese, infatti, va verso una maglia da titolare a destra, con Felipe Anderson traslato a sinistra. Zaccagni ancora non sta al top, Pedro a gara in corso. Davanti la scelta dovrebbe ricadere su Immobile. Sarà lui a guidare un attacco più aggressivo, come lo vuole il mister. Prevista la solita staffetta con Castellanos nel secondo tempo. Ci saranno tanti e ravvicinati impegni da qui a capodanno.