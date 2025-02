Lazio, domani i sorteggi di Europa League: orario e possibili avversarie

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha chiuso da prima in classifica il proprio girone con 6 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, dominando la prima fase dell'Europa League. Un successo che ha permesso alla squadra di Marco Baroni di guadagnarsi l'accesso diretto agli ottavi di finale e di godersi dal centro sportivo di Formello la fase ai playoff che si concluderà questa sera, ma che ha già dato i primi esiti. La vittoria della Roma per 3-2 contro il Porto allo Stadio Olimpico, in virtù dell'1-1 maturato nella sfida di andata, ha infatti permesso ai giallorossi di ottenere il passaggio agli ottavi della competizione e di candidarsi come una potenziale avversaria dei biancocelesti, così come Vitkoria Plzen e Ferencvaros, attualmente in campo, e che partono dal risultato di 1-0 di una settimana fa in favore degli ungheresi. La vincente farà compagnia alla Roma nel calderone delle potenziali avversarie di Lazio ed Eintracht Francoforte in attesa della giornata di domani quando, alle ore 13.00, si svolgeranno i sorteggi che decreteranno da che parte del tabellone si posizionerà la squadra di Baroni.

SORTEGGIO: 21 febbraio, 13.00

PARTE DESTRA: Roma

PARTE SINISTRA: Viktoria Plzen/Ferencvaros