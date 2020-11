Lazio, dopo la guerra un'altra Odissea: niente volo da Torino, si va in pullman fino a Genova...

Niente volo da Torino per tornare a casa. Nebbia fitta a Caselle, non si può decollare. La Lazio ha dovuto cambiare il proprio piano di rientro nella Capitale: si va in pullman fino a Genova, da lì finalmente si potrà prendere l'aereo per Fiumicino. Dopo la lunga battaglia contro gli uomini di Giampaolo, per Inzaghi e i suoi ragazzi anche fare ritorno a Formello sembra diventare un'impresa.