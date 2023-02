Lazio, dubbi su Marcos Antonio: la Conference sarà il suo palcoscenico?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcos Antonio è arrivato in estate per dare più soluzioni a Sarri sulla mediana e prendersi la pesantissima eredità di Lucas Leiva. Finora però on si è dimostrato un acquisto funzionale, adatto al reparto: il tecnico ha ascoltato anche i pareri di De Zerbi che lo allenava allo Shakhtar e Lotito ha sborsato questi 7,5 milioni più 2 di bonus. Come ricorda la rassegna di Radiosei, la prima scelta era sempre stata Ilic del Verona per completare la linea mediana con Milinkovic, Luis Alberto doveva tornare in Spagna, ma a quanto pare le cose sono cambiate in fretta. Il brasiliano può essere utile di dare spazio a Vecino o Basic e Milinkovic, perché se gioca insieme a Luis Alberto c'è troppa poca fisicità.

11 presenze in campionato, di cui solo 3 da titolare, ma sempre sostituito prima del fischio finale. In Europa Sarri gli ha dato fiducia con Midtjylland e Feyenoord. Quello che è certo è che non può fare il rimpiazzo di Leiva. Nel palleggio ha indubbie qualità, ma sul lato fisico alleggerisce e non di poco la mediana laziale. La Conference può essere il suo palcoscenico.