Lazio, è (di nuovo) il momento di Kamada: ma la Coppa d'Asia...

RASSEGNA STAMPA - Fuori Luis Alberto, dentro Daichi Kamada. È di nuovo il suo momento, che ha tutti i riflettori puntati addosso ora che lo spagnolo è infortunato e non sarà disponibile per le prossime partite. Dal giapponese ci si aspetta molto di più: fino a ora ha messo a segno un solo gol (contro il Napoli) e perso subito il posto da titolare. Contro il Frosinone guiderà il centrocampo, in attesa di conoscere le convocazioni per la Coppa d'Asia del ct Moriyasu che usciranno il 2 gennaio (la competizione si svolgerà dal 12 gennaio al 10 febbraio).

La speranza di Sarri e dei tifosi biancocelesti è che il numero 6 ritrovi il giusto ritmo e buone prestazioni, senza però convincere il tecnico del Giappone a portarlo con sé. Rimanere a Roma, con Luis Alberto assente, gli permetterebbe di riprendersi il posto da titolare e di riguadagnarsi la fiducia dell'ambiente. L'anno scorso in Germania ha collezionato 16 gol in 47 partite: l'obiettivo è tornare a quei livelli.

Per quanto riguarda il suo futuro, è un punto interrogativo, anche se non per gennaio. L'unico viaggio invernale che può fare Kamada è quello per la Coppa d'Asia: Lotito almeno fino a giugno vorrebbe confermarlo. L'opzione di rinnovo è a suo favore, e se deciderà di farla scattare, rimarrà a Roma per altri tre anni (fino al 2027). In caso contrario, sarà libero di lasciare la Capitale a parametro zero. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.