Lazio, è già Kumbulla-mania. I tifosi invadono i social: "Benvenuto tra i primi della Capitale" - FOTO

Sembra che Verona e Lazio abbiano trovato l'accordo per Kumbulla. Nella giornata di ieri, Lotito, Tare, il presidente Setti e il ds D'Amico ne hanno parlato a Villa San Sebastiano in un colloquio durato circa quattro ore. La fumata bianca sembra vicina: il difensore albanese potrebbe vestire la maglia biancoceleste a partire dalla prossime stagione. Giocatore di prospettiva ma, al tempo stesso, conoscitore della Serie A e titolare con l'Hellas. I tifosi, alla notizia dell'operazione in corso tra i due club, hanno espresso la propria soddisfazione. Sui social, in radio o al bar, tra amici. Come accade di consueto, poi, il calore del popolo laziale si è riversato sul profilo Instagram del classe 2000, e in particolare sotto alla sua ultima foto: "Vieni alla Lazio", ma anche "Dai che l'anno prossimo fai la Champions, forza Lazio carica". C'è poi chi l'ha immediatamente inserito nello scacchiere di Inzaghi: "Kumbulla-Acerbi-Luiz Felipe, come la vedi?". I commenti più recenti sono quelli che vedono il talento gialloblù già nella Capitale: "Benvenuto alla Lazio". Nelle trattative di calciomercato occorre mantenere cautela fino alla fine, ma i sostenitori della Lazio si sono portati avanti. In attesa di sapere se Kumbulla verrà o meno nella Capitale, l'hanno già fatto sentire a casa.

Pubblicato il 26/6 alle ore 9